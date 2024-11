Milano, sgomberato stabile occupato nel quartiere Turro

Sgombero da parte delle forze dell’ordine dell’edificio abbandonato in via Stamira d’Ancona nel quartiere Turro, occupato abusivamente da alcuni senzatetto. Lo riferisce la Prefettura. L’operazione è stata effettuata dall’Unità operativa della polizia locale del Comune di Milano, con il supporto di personale della polizia di Stato. All’interno dello stabile erano presenti dieci occupanti abusivi che sono stati allontanati. Al termine delle operazioni, l’immobile è stato riconsegnato alla proprietà per la messa in sicurezza. Un altro sgombero, riferisce ancora la Prefettura, è stato eseguito nel complesso immobiliare ex Cise sito nel Comune di Segrate in via Reggio Emilia, già sede del Centro Informazioni Studi Esperienze (Cise). L’operazione è stata eseguita dai militari della Compagnia Carabinieri di San Donato Milanese e da due squadre del terzo Reggimento Carabinieri “Lombardia”, con l’ausilio di personale della Polizia Locale di Segrate e dei Vigili del Fuoco di Milano. All’interno dello stabile erano presenti tre persone che sono state allontanate. Sono in corso i lavori di messa in sicurezza ad opera di ditte incaricate dalla proprietà