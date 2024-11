Ue, Bonaccini “Via libera alla nuova Commissione, ma vigileremo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La Commissione Europea per partire ci ha messo mesi, ci mancava solo che non la votassimo. Sarebbe stato il più grande regalo a chi vuole un’Europa debolissima. Le ambiguità di questi mesi hanno fatto così che la maggioranza sia più debole. Noi vigileremo, come Pd pretenderemo che il programma venga confermato negli anni della legislatura”. Lo dice Stefano Bonaccini, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento Europeo, dopo il via libera alla Commissione Von der Leyen bis.

