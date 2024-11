Regionali Puglia, Emiliano “Braccia aperte al M5s”

BARI (ITALPRESS) – “Le braccia sono aperte al Movimento cinque Stelle, l’ho sempre detto, quindi non ho motivo di cambiare né linea, né strategia. Quindi appena il M5S mi dirà che è pronto per ragionare sul futuro anche delle prossime elezioni, considerato che io ho la responsabilità di mettere il candidato del fronte, ovviamente bisognerà farlo secondo me anche col M5S e con tutti coloro, uomini e donne di buona volontà, che vogliono proseguire questo buon lavoro che abbiamo fatto in questi vent’anni”. Lo ha affermato a Bari il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, a margine della conferenza stampa tenuta insieme al vicepresidente di GVM Care & Research e direttore del Dipartimento Cardiovascolare degli ospedali pugliesi GVM prof. Giuseppe Speziale, la cui struttura sanitaria è stata riconosciuta nel programma nazionale Esiti di Agenas miglior “case mix” in Italia, sulla scorta del rapporto tra il numero di bypass eseguiti e gli esiti degli interventi con una mortalità pari a zero. “Io non avrei mai pensato di dovermi occupare di politica nella mia vita, è andata così perché la storia più o meno tutti la conoscono, mi pare di poter tracciare un bilancio complessivo di questi vent’anni di attività molto positivo. Però la partita fondamentale è dare un futuro come a Bari, che con l’elezione di Vito Leccese, si accinge a un venticinquennio di governo del centrosinistra. Per chi votava per il centrosinistra a Bari prima del 2004, pensare che avremmo vinto per 25 anni di seguito, sembrava quasi fantapolitica o una barzelletta, invece è successo. Speriamo di riuscire a farlo anche in Puglia e di poter proseguire questa rivoluzione pugliese, che è in tutti i settori. Noi siamo non solo nella cardiochirurgia, ma in tante altre “classifiche: quella della capacità di spesa dei fondi europei, quella dell’incremento del Pil, quella della qualità dell’acqua, quella della capacità di gestire la crisi idrica, considerato che noi non abbiamo acqua eppure nei rubinetti ce n’è ancora (la stiamo razionando e mi dispiace per il razionamento, ma stiamo facendo un lavoro fantastico), abbiamo tecnologie per la gestione dell’acqua modernissime, abbiamo investito in infrastrutture, promosso il turismo, incrementato la capacità delle università di tutti i tipi, in particolare di quelle di medicina, di non far andar via i nostri studenti” ha proseguito Emiliano.

