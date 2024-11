Pnrr, da Bruxelles disco verde per la sesta rata da 8,7 miliardi

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha dato la sua valutazione positiva sul conseguimento dei trentanove obiettivi legati al pagamento della sesta rata del PNRR italiano, pari a 8,7 miliardi di euro. Con il pagamento della rata, previsto entro la fine del 2024, l’Italia si conferma anche il Paese che ha ricevuto l’importo maggiore di finanziamento, che raggiungerà 122 miliardi di euro, corrispondente al 63% della dotazione complessiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, pari a 194,4 miliardi. Per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni “l’approvazione del pagamento della sesta rata del PNRR certifica il primato europeo dell’Italia, a conferma del positivo lavoro del Governo, in costruttiva collaborazione con la Commissione europea, le amministrazioni titolari degli interventi e gli enti territoriali”. Tra i trentanove obiettivi connessi all’approvazione del pagamento della sesta rata, misure volte alla riduzione dei ritardi di pagamento da parte della pubblica amministrazione, l’entrata in vigore della legge quadro dedicata alle persone con disabilità, i provvedimenti normativi in favore degli anziani non autosufficienti, le azioni per prevenire e contrastare il lavoro sommerso, e la definizione di uno standard nazionale per la professione di guida turistica.

sat/mrv