Natale, sondaggio Confcommercio: non possono mancare l’albero ed il panettone

A Natale, a casa, spazio alle grandi tradizioni. È questo il risultato emerso dal sondaggio realizzato da Confcommercio Milano, Monza, Lodi e Brianza per Milano Home, la manifestazione di Fiera Milano dedicata al mondo della casa, in programma dal 23 al 26 gennaio 2025, ma già impegnata a scoprire le nuove tendenze dell’abitare, soprattutto in un periodo particolare come quello delle feste natalizie.

I RISULTATI? VINCE LA TRADIZIONE

Panettone dolce simbolo del Natale: soprattutto (ma anche il pandoro) quello artigianale E in casa è soprattutto l’albero di Natale l’elemento che non può mancare durante le feste. Sono due dati simbolo che emergono dal sondaggio, diffuso da Confcommercio MiLoMB attraverso i social, “Natale in famiglia” con le risposte di 653 persone e i cui dati sono stati elaborati dal Centro Studi di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza: il 63% da Milano, il 18% da Monza Brianza, il 4% da Lodi e il 15% dal resto d’Italia. Nelle varie fasce d’età la prevalenza delle risposte è femminile: fra i 18 e 39 anni il 15,2% contro il 7,8% di uomini; fra i 40 e 59 anni il 34,6% contro l’11,2%; oltre i 60 anni il 22,8% contro l’8,3%.

Tra i due dolci simbolo del Natale a prevalere, come detto, è stato il panettone (65%, contro il pandoro al 35%). Preferita la produzione artigianale a quella industriale (per il panettone l’82% preferisce il prodotto artigianale e il 18% il prodotto industriale; per il pandoro il 64% preferisce il prodotto artigianale e il 36% quello industriale).

Quali sono gli elementi natalizi che non possono mai mancare a casa? Per il 40% l’albero di Natale, per il 23% le lucine di Natale, per il 22% il presepe, per il 7% il centrotavola natalizio, per il 6% la stella di Natale.

L’addobbo della casa per il Natale avviene soprattutto a Sant’Ambrogio/Immacolata (80%), ma c’è chi comincia anche dopo Halloween (11%); il 3% a Santa Lucia e solo il 6% non addobba la casa per il Natale.

I colori dominanti nelle decorazioni e nelle tavole di Natale sono per il 52% il rosso e verde; per il 23% il bianco e l’oro; per l’8% il blu e l’argento; per il 4% l’oro e il rosso.

Quest’anno per la tavola di Natale verrà soprattutto utilizzata la tovaglia con decorazioni natalizie (56,5%), ma anche la tovaglia di tradizione (30%) e la tovaglia scozzese (12,1%).

In tema di fragranze, i profumi che non possono mancare nelle case durante le feste per creare l’atmosfera natalizia prediligono in particolare l’arancia e la cannella (61,9%); distante il pino fresco (21,1%); al 5,4% lo zenzero.