Natale a Milano, la città si prepara con alberi e luminarie in tutti i quartieri

Milano si prepara alle festività natalizie. Saranno complessivamente 27 gli alberi di Natale distribuiti in tutti i quartieri della città insieme alle 14 installazioni di luminarie che accenderanno lo spirito natalizio. Oggi si è tenuta la presentazione dei progetti che hanno partecipato al bando del “Natale degli Alberi” e delle moltissime iniziative che animeranno la città durante le festività natalizie.



Lo Spirito del Natale e i valori Olimpici e Paralimpici illumineranno piazza Duomo con l’albero dei Giochi di Milano Cortina 2026. Ad augurare buone feste a tutti i milanesi e ai turisti presenti in città sarà un abete Picea Abies Excelsa proveniente da Ponte di Legno, in Val Camonica, alto 27,5 metri. Anche quest’anno il simbolo del Natale milanese sarà impreziosito da decorazioni olimpiche e paralimpiche: insieme alle centinaia di tradizionali sfere natalizie e alle migliaia di luci bianche, a guarnire il maestoso abete, ci saranno le due tenere Mascotte di Milano Cortina 2026. Tina e Milo in versione sportiva riprodotti su addobbi personalizzati che renderanno speciale il fantastico esemplare e porteranno ancora una volta la magia dei Giochi nel capoluogo lombardo. Ai piedi dell’albero sarà riprodotto un villaggio natalizio con attività di intrattenimento realizzate dalle aziende che hanno collaborato alla realizzazione del progetto natalizio, Coca-Cola e Samsung. La cerimonia di accensione dell’Albero dei Giochi di Milano Cortina 2026 si terrà venerdì 6 dicembre, a partire dalle ore 17 in piazza Duomo.

Il Giardino Incantato in Galleria e alberi in ogni municipio

Ispirato alla rinomata sontuosità dell’iconico palazzo di Versailles, l’albero di Natale Dior Parfums, alto più di 14 metri e decorato con più di 1.900 elementi, è ricoperto da fiori dorati e dal simbolo più iconico del brand: la stella. Alzando gli occhi verso l’alto si possono ammirare infinite catene luminose che accendono la volta dell’Ottagono che, con lo stemma del Comune di Milano al centro, illumina il ‘salotto’ della città. A questo progetto si aggiungono gli altri otto alberi che Dior Parfums posizionerà nei municipi della città. L’accensione è prevista mercoledì 4 dicembre alle ore 18.30

Gli alberi di Natale in città

Tanti progetti coinvolgenti valorizzeranno luoghi e zone differenti della città grazie al bando “Natale degli Alberi”, alla collaborazione tra pubblico e privato e agli sponsor che hanno deciso di partecipare. Ad ogni progetto nel centro storico è collegato un secondo nelle aree esterne. Il valore complessivo è pari a 5,6 milioni di euro. Ecco dove trovare alberi e luminarie natalizie: piazza Duomo (Fondazione Milano Cortina 2026), Galleria Vittorio Emanuele II, volta dell’Ottagono e altri 8 alberi disposti in tutti i municipi (Dior Parfums); piazza della Scala e luminarie in viale Affori (Motta); piazza San Babila, luminarie in corso Vittorio Emanuele II e in via Santa Rita da Cascia, due alberi in piazza Modotti e via Giacosa (Sephora); piazza Cordusio, luminarie in via Dante e un albero in via dell’innovazione/teatro Arcimboldi (Lego); Galleria del Corso e piazzale Archinto (Victoria’s Secret); piazza San Carlo e piazza Olivetti (Fondazione AIRC con Banco BPM); largo La Foppa e luminarie in via Meda (A2A Life Company); piazza Sempione con pista di pattinaggio e villaggio, luminarie in via Guido d’Arezzo e in via Griffini (Veralab); via Croce Rossa e luminarie in via Imbonati (Emporio Armani); piazza Duca D’Aosta con pista di pattinaggio e luminarie in via Gluck (Grandi Stazioni Retail); piazza Tre Torri e luminarie in via Michelino da Besozzo, piazza Prealpi e via Monte Generoso (City Life Shopping District con Lego Italia); piazza San Fedele e luminarie in viale Fulvio Testi (Prysmian); piazza Gae Aulenti (Portanuova); luminarie in via Broletto e via Pistoia (Banca Investis); luminarie caselli Porta Venezia, corso Buenos Aires e viale Umbria (Enel).

Mercatini e luminarie natalizie che accenderanno la città

Decorazioni luminose in diverse zone della città, accenderanno sia il centro di Milano sia le aree decentrate, attraverso le proposte di sponsor e associazioni di via. Saranno impreziosite, rispettivamente da alberi e fiocchi, via Broletto e via Pistoia, grazie alle proposte di Banca Investis; corso Buenos Aires, fino a piazzale Loreto e i Caselli di Porta Venezia, grazie alla proposta di Enel, che prevede filari di luminarie a luce bianca e la cui accensione è prevista sino al 6 gennaio. Oltre agli interventi degli sponsor, altre zone della città saranno illuminate per l’iniziativa delle associazioni dei negozianti, sostenuti da un contributo comunale di 3mila euro ciascuno. Tra le vie illuminate dai negozianti: corso di Porta Romana, Brera, corso San Gottardo, Alzaia Naviglio Grande, Bovisa, Isola, solo per citarne alcune.

“La Madonna di San Simone” del Barocci in mostra in sala Alessi

Per tutte le festività e fino al 12 gennaio 2025 si potrà ammirare un grande capolavoro del Rinascimento italiano ed europeo, “La Madonna con il bambino e i santi Simone e Giuda”, nota come “La Madonna di San Simone”, di Federico Barocci, una grande pala d’altare proveniente dalla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino. La mostra è a ingresso libero. I visitatori saranno accolti da storici dell’arte, coordinati da Civita, che li accompagneranno in gruppi con visite guidate gratuite.

Il presepe napoletano del Settecento al Castello Sforzesco

Lo splendido presepe napoletano di Giuseppe Sammartino, virtuoso della scultura partenopea del XVIII secolo, arricchito da artisti che hanno caratterizzato i personaggi ispirati alla società napoletana coeva, è esposto al Castello Sforzesco. Una testimonianza straordinaria ambientata in una ricca scenografia tradizionale in sughero e legno dipinto.

Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!

Torna la tradizionale Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! da giovedì 5 a domenica 8 dicembre. L’evento, oltre a rappresentare un momento di attrazione commerciale, racconta la storia, la cultura e l’identità milanese. La manifestazione si snoderà nella suggestiva cornice del Castello Sforzesco e di parco Sempione, tra piazza Castello, piazza del Cannone e via Minghetti, con circa 230 postazioni di gazebo bianchi (in numero ridotto rispetto al passato per la concomitanza di lavori di arredo urbano nell’ambito) per l’esposizione e vendita di 45 diverse merceologie: prodotti dell’artigianato locale, alimentari, caldarroste e dolciumi, libri usati, quadri, cornici, fiori, giocattoli, abbigliamento, bigiotteria e addobbi natalizi.

Mercatino di Natale in piazza Duomo

Il caratteristico Mercatino di Natale in piazza Duomo si svolgerà quest’anno dal 1° dicembre al 6 gennaio (dalle ore 8.30 alle ore 22) sul primo tratto di corso Vittorio Emanuele, sul retro della Cattedrale e su via Carlo Maria Martini. Le casette in legno riproducono il classico paesino di Natale lombardo e complessivamente ospitano 78 box espositivi, garantendo un buon flusso pedonale a rete e un camminamento riparato in caso di pioggia. Gli articoli proposti sono connessi al tema e all’atmosfera natalizia, oltre alla vendita di prodotti alimentari di eccellenza. Accanto al Mercatino è presente un’area Manifestazioni che ospita da un lato un presepe a grandezza naturale, dall’altro un teatrino permanente presso il quale sarà possibile assistere agli spettacoli in calendario. Nella stessa area sarà promossa l’iniziativa ‘Letterine a Babbo Natale’ con esposizione dei giocattoli che potranno essere scelti dai bimbi da lunedì 2 a venerdì 13 dicembre con consegna la mattina del 25 dicembre. Nel corso della manifestazione verranno messi a disposizione gratuitamente biglietti per la visita del Duomo e delle guglie alle scolaresche delle scuole elementari e medie.

Il Banco di Garabombo

Presso il parcheggio di via Mario Pagano, fino al 6 gennaio, si svolgerà il Banco di Garabombo. La manifestazione è inserita dal 2013 nell’elenco delle manifestazioni tradizionali natalizie riconosciute dal Comune di Milano, che ogni anno concede il patrocinio all’iniziativa. Il Banco permette di far conoscere e consumare prodotti alimentari e artigianali italiani e di diverse parti del mondo.

Il Natale delle bambine e dei bambini a Santa Lucia

Protagonisti degli appuntamenti del Natale a Milano anche i bambini e le bambine, che parteciperanno con le loro luci a illuminare la città: nel giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre, in tantissimi nidi e scuole dell’infanzia si svolgeranno le ‘Passeggiate di luce’, sfilate luminose di bambine e bambini che accompagnati dal personale educativo e dalle famiglie attraverseranno le vie dei loro quartieri. Lanterne, candele e piccole luci saranno nelle mani di piccoli e grandi con emozione da parte di tutti: una bellissima iniziativa che lo scorso anno ha visto coinvolti oltre 180 fra nidi e scuole dell’infanzia comunali, e oltre quindicimila partecipanti grandi e piccini, e che quest’anno vedrà la partecipazione anche di numerose scuole dell’infanzia statali e paritarie oltre che di nidi privati.



“Milano si prepara ai Giochi Olimpici e Paralimpici del 2026 con uno splendido albero che illuminerà piazza Duomo con il supporto di Fondazione Milano Cortina 2026. Ma non ci fermiamo qui. Devo ringraziare le numerose aziende che hanno risposto con entusiasmo al bando per il “Natale a Milano 2024”: 27 alberi in città durante le festività natalizie sono un nuovo record per Milano. Ogni progetto in centro sarà collegato a una installazione diffusa nei municipi. Tutto a costo zero per le casse del Comune. Sarà una grande festa per i milanesi e per i moltissimi turisti che arriveranno in città per le festività – dichiara Martina Riva, assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili.