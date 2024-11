L’Ambrogino d’oro a Mario Donadio, instancabile e creativo volontario

Mario Donadio è un campione di solidarietà e attivismo e il 7 dicembre riceverà l’Ambrogino d’Oro, la massima onorificenza del comune di Milano. Un riconoscimento importante, che valorizza il suo impegno per le persone più bisognose e la sua instancabile voglia di creare relazioni. Nel periodo del Covid, Mario, di professione informatico, ha ricondizionato numerosi computer per donarli a chi ne aveva bisogno per la didattica a distanza. Da quel momento, non si è più fermato. E’ riuscito a creare una rete di volontari e di associazioni, mettendo tutti in rete per uno scambio di materiale e di informazioni. E’ un sostenitore dell’importanza del riciclo. Raccoglie giochi e li distribuisce alle famiglie in difficoltà. Ha creato anche dei punti di raccolta per chi ne ha bisogno. E continua a diffondere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva.

Ascolta l’intervista a Mario Donadio