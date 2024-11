ROMA (ITALPRESS) – “La Regione è in prima fila ed è schierata al fianco delle donne, con le donne e per le donne”. Così Simona Renata Baldassarre, assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Servizio civile della Regione Lazio, in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, con un evento di sensibilizzazione nel corso del quale è stata presentata la campagna di comunicazione “Non Sei Sola”.

