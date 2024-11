Gli amici ricordano il giovane morto in scooter, un’auto investe 4 persone

Oltre duecento persone si sono trovate questa sera prima delle 18 in via Ripamonti all’angolo con via Quaranta a Milano, dove la scorsa notte è morto Ramy Elgaml, che si trovava su uno scooter inseguito dai carabinieri. Per ricordarlo, in tanti sono arrivati con fumogeni e fiori. Sul posto si è verificato anche un incidente con un’auto, in cui sono rimaste coinvolte quattro persone, dalle prime informazioni giovani fra gli 11 e i 19 anni.

Quando la polizia è arrivata sul posto in cui si sono ritrovati amici e conoscenti di Elgaml, oltre duecento persone, gli agenti si sono accorti che una cinquantina stava inseguendo una macchina. La polizia ha fermato la vettura che, secondo la prima ricostruzione avrebbe investito quattro persone, tutti giovani, tre dei quali feriti anche se nessuno in modo grave.