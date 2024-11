Giovane muore cadendo dallo scooter mentre fugge dai carabinieri

Un ventenne egiziano, Ramy Elgami, è morto in un incidente dopo un inseguimento dei carabinieri, partito da via Farini, zona nord di Milano e terminato a sud della città in via Ripamonti con un incidente costato la vita al ragazzo.

Questa notte prima delle 4 un’auto del radiomobile dei carabinieri ha visto un grosso scooter con a bordo due ragazzi in via Farini. Da qui è partito un inseguimento, con una serie di manovre pericolose fino a via Ripamonti dove lo scooter è scivolato e ha sbattuto contro un muretto. Mentre l’auto dei militari si è fermata contro un semaforo.

Gravissimo il ventenne egiziano che era seduto dietro il conducente dello scooter: il ragazzo è stato portato al Policlinico di Milano, dove è morto e dove sono dovute intervenire le forze dell’ordine per calmare la famiglia.

Il giovane che guidava la moto anche se non aveva la patente, un tunisino di 22 anni, è stato portato in condizioni meno gravi in ospedale. E sempre in ospedale sono stati portati i due carabinieri, di 37 e 38 anni.