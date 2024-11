“Ignegneria della vita adulta”, il manuale di Giorgia Fumo

Quand’è che ci si può dire sinceramente, pienamente, efficacemente adulti? È una domanda che attanaglia le nuove (più o meno) generazioni che si affacciano alla vita “da

grandi” barcamenandosi con le briciole lasciate dai propri predecessori. E, in effetti, la strada per diventare adulti in questa nostra era di incertezze sembra parecchio accidentata e confusa: nel 2024 è assolutamente plausibile e socialmente accettato che un adulto medio abbia le capacità emotive di un tredicenne, le capacità matematiche di decenne e le abilità manuali di un cinquenne.

È in questo panorama che si inserisce il presente prontuario comico a cura dell’Ing. Giorgia Fumo, “INGEGNERIA DELLA VITA ADULTA Manuale vago per farcela a farcela” (Ed. HarperCollins) rigoroso ed esaustivo, che mira a supplire alla grave mancanza di formazione nel campo della Vita Adulta, intesa come “saper stare al mondo” o “capire dove si sta messi” o “scendere dalla montagna del sapone”.

Ascolta l’intervista a Giorgia Fumo, ingegnera, improvvisatrice teatrale e stand-up comedienne.