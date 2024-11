Olimpiadi e Paralimpiadi, la Regione ringrazia gli atleti lombardi

Un ringraziamento a tutte le atlete e gli atleti lombardi che hanno preso parte alle Olimpiadi di Parigi e un simbolico passaggio di testimone tra i Giochi della scorsa estate e quelli invernali che si disputeranno in Lombardia nel 2026. Questo lo spirito che ha animato l’evento con il quale il presidente Attilio Fontana, insieme al sottosegretario allo Sport, Federica Picchi, e a nome dell’intera Giunta regionale, ha voluto ringraziare la pattuglia olimpica (70 atleti nati in Lombardia + 10 cresciuti e residenti nella regione) e paralimpica (35 atleti) presente a Parigi 2024 attraverso la consegna di un riconoscimento.

“La Lombardia ha raggiunto traguardi straordinari – ha affermato il presidente Fontana – e si è confermata, ancora una volta, eccellenza assoluta anche nello sport. Le atlete e gli atleti olimpici e paralimpici hanno portato in alto il nome della nostra terra dimostrando tenacia, talento, impegno e costanza: doti tipiche della nostra gente che loro hanno saputo esprimere ai massimi livelli sul palcoscenico olimpico. Per noi è un orgoglio poterli ringraziare e premiare a nome di tutti i lombardi”. “La Lombardia – ha proseguito Fontana – è a tutti gli effetti la prima Regione Olimpica, considerato il primato di medaglie e di risultati di rilievo ottenuti dai nostri atleti, grazie anche al lavoro capillare sul territorio delle varie federazioni e di chi opera quotidianamente nei luoghi di sport. La Lombardia è la prima Regione Olimpica anche perché ricca di strutture che si sono rivelate fondamentali per la preparazione all’appuntamento a cinque cerchi: penso a Montichiari per il ciclismo, a Desio per la ginnastica ritmica, a Brescia per la ginnastica artistica e a Milano per la pallavolo. Come Regione continuiamo a sostenere lo sport a tutti i livelli, dall’attività di base a quella dei migliori agonisti”. Lo sguardo è già rivolto alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: “Lavoriamo per realizzare un grande appuntamento – ha detto Fontana – che pone la Lombardia al centro dell’attenzione mondiale. Dimostreremo, ancora una volta, la nostra capacità di organizzare un grandissimo evento sapendo promuovere, nel contempo, le bellezze e l’attrattività dei nostri territori”.

All’evento hanno partecipato anche la sottosegretaria regionale con delega allo Sport, Federica Picchi; il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani; il presidente del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli; il presidente del Coni, Giovanni Malagò; i presidenti di Coni Lombardia Marco Riva e del Comitato Paralimpico Lombardia Pierangelo Santelli.

L’elenco degli atleti che hanno aderito all’iniziativa a Palazzo Lombardia.

ATLETI OLIMPICI SUDDIVISI PER PROVINCIA

MILANO

Eleonora Giorgi (atletica), Susanna Pedotti (nuoto artistico), Leonardo Pietra Caprina (canottaggio), Davide Re (atletica), Bianca Seregni (triathlon), Luca Sito (atletica), Valentina Trapletti (atletica), Virginia Troiani (atletica), Federico Vismara (scherma), Matteo Zurloni (arrampicata sportiva), Arianna De Masi (atletica).

BERGAMO

Alice Codato (canottaggio).

BRESCIA

Angela Andreoli (ginnastica), Alessandra Bonora (atletica), Giovanni De Gennaro (canoa), Bruno Festo (vela), Matteo Lamberti (nuoto), Michele Lamberti (nuoto), Giovanni Toti (badminton).

COMO

Matteo Della Valle (canottaggio), Jacopo Frigerio (canottaggio), Elisa Mondelli (canottaggio), Gabriel Soares (canottaggio).

CREMONA

Sveva Gerevini (atletica).

LECCO

Davide Comini (canottaggio), Andrea Panizza (canottaggio), Giorgia Pelacchi (canottaggio).

LODI

Edoardo Scotti (atletica).

MANTOVA

Riccardo Orsoni (atletica).

MONZA BRIANZA

Sara Fiorin (ciclismo); Vladimir Aceti (atletica).

VARESE

Giovanni Codato (canottaggio), Linda De Filippis (canottaggio), Davide Verità (canottaggio), Nicolò Martinenghi (nuoto), Danilo Dennis Sollazzo (tiro a segno).

ATLETI PARALIMPICI SUDDIVISI PER PROVINCIA

MILANO

Fabio Bottazzini (atletica), Federico Andreoli (ciclismo), Alberto Amodeo (nuoto), Simone Barlaam (nuoto), Federico Cristiani (nuoto), Martina Rabbolini (nuoto), Giulia Terzi (nuoto), Livia Cecagallina (tiro a segno), Andrea Liverani (tiro a segno), Stefano Raimondi (nuoto).

BERGAMO

Oney Tapia (atletica), Davide Plebani (ciclismo-guida), Matteo Bonacina (tiro con l’arco).

BRESCIA

Simone Cannizzaro (judo), Federico Bicelli (nuoto), Pamela Novaglio (tiro a segno).

CREMONA

Efrem Morelli (nuoto).

MONZA E BRIANZA

Alessia Berra (nuoto).

PAVIA

Fabrizio Cornegliani (ciclismo), Monica Boggioni (nuoto).