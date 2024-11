Ocse, Pil in lieve aumento nel terzo trimestre

ROMA (ITALPRESS) – Il prodotto interno lordo dei Paesi Ocse è aumentato dello 0,5% nel terzo trimestre del 2024, in leggero aumento rispetto allo 0,4% del trimestre precedente. E’ quanto emerge dalle stime preliminari dell’organizzazione di Parigi. La crescita negli Stati Uniti è rimasta stabile nel periodo allo 0,7%, mentre è rallentata in Canada e Giappone, nel Regno Unito e in Italia. Il rallentamento del Giappone è stato principalmente dovuto a una contrazione degli investimenti e delle esportazioni di servizi, soprattutto per il calo del turismo. Nel Regno Unito il rallentamento del terzo trimestre è stato causato dalla riduzione delle scorte, che ha rappresentato il principale freno alla crescita. Al contrario, il Pil accelera in Francia, trainato principalmente da un aumento dei consumi privati, sostenuti dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi. In Germania, la crescita è rimbalzata grazie a un aumento significativo sia dei consumi pubblici che di quelli privati. Tra le altre economie dell’Ocse, l’Ungheria ha registrato il calo più marcato del Pil, seguita dalla Lettonia e dalla Svezia, mentre l’Irlanda ha il tasso di crescita più elevato nel terzo trimestre, seguita dal Messico e dalla Lituania. Su base annua, la crescita del Pil nell’Ocse è stata dell’1,7% nel terzo trimestre del 2024, leggermente in aumento rispetto all’1,6% del secondo trimestre.

col/gtr