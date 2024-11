Incidente mortale sulla Milano-Meda

Grave incidente stradale stamattina sulla superstrada Milano Meda. Nello scontro tra un furgone e un’auto è morto un uomo di 56 anni. E’ successo questa mattina poco dopo l e 7 nel tratto tra Cesano Maderno e Seveso in direzione Meda. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i vigili del fuoco che hanno dovuto usare una cesoia per aprire la portiera dell’auto. Il 56enne, conducente dell’auto, è morto sul colpo. Il conducente del furgone è rimasto ferito e portato in ospedale in codice giallo. Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sulla superstrada si sono formate lunghe code.