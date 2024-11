Ambrogino d’oro a Schevchenko e alla Filarmonica alla Scala

L’ex calciatore Andrij Shevchenko, l’ex presidente di Anpi Milano, Roberto Cenati, Sandra Gilardelli una delle pochissime superstiti della Resistenza. Sono alcune delle personalità che riceveranno il prossimo 7 dicembre l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza del Comune di Milano concessa a chi ha dato lustro alla città. Lo ha stabilito l’apposita commissione del Comune che si è riunita ieri pomeriggio. Sono stati bocciati dalla commissione invece i nomi della giornalista Selvaggia Lucarelli, del presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi, proposto dalla Lega e per cui c’è stata una discussione con la maggioranza di centrosinistra che si è opposta. E nemmeno la candidatura alla memoria di Enrico Berlinguer ha passato il vaglio della commissione. Medaglia d’oro anche per Mario Donadio, milanese attivissimo, che con molta creatività ha dato vita ad una rete di volontari sempre pronti a sostenere le persone in difficoltà e a creare comunità. A ricevere l’attestato sarà anche la Filarmonica della Scala. La Grande Medaglia d’oro andrà all’Ispi, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale.

Attestato alla memoria per i Piccoli Martiri di Gorla e i loro genitori, di cui quest’anno ricorrono gli 80 anni. La Medaglia d’oro alla Memoria andrà alla ex assessora allo Sport del Comune, Roberta Guarneri da poco scomparsa, a Luigi Cremascoli, fondatore di Urania Basket, ad Antonio Malafarina giornalista attento alla disabilità, a Pietro Pastorini allenatore di marcia. Ambrogio d’oro anche per Anna Lorenza Gorla in Ambrosoli, la vedova dell’avvocato Giorgio Ambrosoli.

Ecco l’elenco completo

GRANDE MEDAGLIA D’ORO

– Istituto per gli Studi di Politica Internazionale ISPI

ATTESTATO alla memoria

– Piccoli Martiri di Gorla e genitori

MEDAGLIA D’ORO alla memoria

– Cremascoli Luigi

– Guaineri Roberta

– Malafarina Antonio Giuseppe

– Pastorini Pietro

MEDAGLIA D’ORO

– Bombaci Gianni

– Casile Francesco

– Cenati Roberto

– Di Rosa Giovanna

– Donadio Mario

– Gilardelli Sandra

– Gorla Anna Lorenza

– Lodigiani Emilia

– Madella Noja Antonia

– Manzoni Ulla Alba

– Piscozzo Milena

– Sala Stefano

– Shevchenko Andriy

– Tambasco Francesco

– Tavassi Marina

ATTESTATO

– Associazione Acacia Amici Arte Contemporanea Italiana

– Associazione LE SOSTE

– Associazione Libertà e Giustizia

– Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sezione di Milano ODV-ETS

– Associazione Pubblica Assistenza Milanese ODV ETS

– Associazione Puntozero APS ETS

– Centro Regionale Trapianti del Policlinico di Milano

– Cherchi Andrea

– Cooperativa Sociale Bee.4 altre menti

– Cooperativa Sociale Pandora

– Cucina Beteavon

– Filarmonica della Scala

– Fondazione Alessandro Maria Zancan Onlus

– Fondazione BagatÝ Valsecchi Onlus

– Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia ETS

– Libraccio

– Noseda Gianandrea

– Organismo di Composizione della Crisi (costituito presso Ordine Avvocati Milano)

– St. Ambroeus FC

– Tagliavini Roberta