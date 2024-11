La pianista Beatrice Rana in concerto a Milano

Una parata di stelle per il concerto di mercoledì 20 novembre alle 20:45 in Sala

Verdi: la Società dei Concerti di Milano vi aspetta con l’Orchestra Haydn di

Bolzano e Trento diretta dal Maestro Michele Spotti, straordinario e giovane

direttore d’orchestra dalla carriera internazionale. Regina indiscussa della serata è Beatrice Rana, ormai una stella affermata del panorama classico internazionale che proprio in Sala Verdi, a diciotto anni, ha debuttato con la Società dei Concerti di Milano, invitata dal fondatore Antonio Mormone. Una carriera sfolgorante quella di Beatrice Rana portata avanti con intelligenza, bravura e maestria. Per questa serata Beatrice esegue il Concerto

in sol di Ravel, anticipando le celebrazioni del 2025 previste per il grande Maestro

francese.