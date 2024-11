Da oggi scattano le misure antismog in otto province della Lombardia

Da oggi, in Lombardia, sono attive temporaneamente le misure anti smog nelle province di Milano, Bergamo, Brescia, Monza, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova.

I dati pubblicati dall’Arpa, come si legge in una nota della Regione, hanno certificato ieri il quarto giorno consecutivo di superamento del valore limite riferito alla media giornaliera di PM10 nelle province di Bergamo e Brescia; il terzo giorno di superamento consecutivo nelle province di Milano, Monza, Pavia, Lodi e Cremona e il secondo giorno di superamento consecutivo in provincia di Mantova.

Considerate le previsioni meteorologiche per oggi e domani è stato quindi deciso che da domani si attiveranno le misure temporanee di primo livello.

Nei comuni con più di 30.000 abitanti è attivo il divieto di circolazione dei veicoli fino a euro 1 benzina e fino a euro 4 diesel compresi, anche se dotati di filtro antiparticolato efficace o aderenti al servizio Move-In.

In tutti i Comuni delle province interessate sono inoltre vigenti il divieto di utilizzo degli impianti termici alimentati a biomassa legnosa a fino a 3 stelle comprese, il divieto di spandimento dei liquami zootecnici (salvo iniezione e interramento immediato), la riduzione di un grado delle temperature massime nelle abitazioni e il divieto di qualsiasi tipo di combustione all’aperto. Nei prossimi giorni, in base all’evoluzione delle condizioni meteo, verrà valutata l’eventuale disattivazione delle misure.