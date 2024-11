Torna a casa con due ferite e muore, indagini in corso

E’ mistero sulla morte di Edoardo Giovanbattista Austoni, 52 anni, rientrato a casa, a Milano, sabato sera con due ferite, una al sopracciglio e una alla gamba, e poi morto sul divano, davanti alla moglie. Era uscito per comprare una birra e quando è rientrato ha chiesto alla moglie di chiamare i soccorsi, senza fare cenno ad aggressioni. L’uomo era il figlio del professor Edoardo Austoni, ex primario di urologia e andrologia dell’ospedale San Giuseppe morto nel 2012. Il fascicolo aperto dal pm di turno Enrico Pavone è per omicidio a carico di ignoti ed elementi decisivi si avranno dall’esito dell’autopsia che sarà eseguita martedì. Le indagini prendono seriamente in considerazione però anche l’ipotesi dell’incidente. Fuori dall’abitazione c’era un coccio di bottiglia, intorno una larga chiazza di sangue. L’uomo potrebbe essere caduto, tagliandosi e la copiosa emorragia alla gamba avrebbe causato l’arresto cardiaco, accaduto una volta riuscito ad entrare nell’abitazione e ad accasciarsi sul divano. Oltre alla ferita al sopracciglio e alla gamba il medico legale non ha trovato tracce di violenza a un esame esterno.