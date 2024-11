Tomassini “Contro le fake news utile lavorare con gli influencer”

MILANO (ITALPRESS) – “Le fake news rappresentano un grandissimo rischio per le aziende e il mondo delle imprese. Queste false notizie nascono quasi sempre con un obiettivo e, attualmente, i meccanismi che ci sono, soprattutto quelli sui social, di massimizzare l’engagement, fanno sì che circolino molto di più. Uno degli elementi chiave per contrastare la fake news è conoscere l’obiettivo per cui è stata diffusa: una vendita, la distruzione di una reputazione o la visibilità di chi l’ha messa in giro. Come società di comunicazione, la cosa più importante è avere professionisti preparati, formati, che conoscano gli strumenti e sappiano dare le risposte in tempi immediati”. Così Corrado Tomassini, vicepresidente Havas Pr Milan, a margine della conferenza “Fake off, spegniamo la disinformazione, organizzata da Havas Pr a Milano, durante la quale diversi esperti del settore si sono confrontati sui temi delle false notizie e della comunicazione responsabile. “Purtroppo, rispondere alle fake news con un fact checking e un debunking ben fatto, rischia di avere una viralità molto ridotta – ha sottolineato poi -. Su questo aspetto è utile lavorare con influencer e persone in grado di aumentare la viralità di un contenuto”.

