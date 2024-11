Dal Camerun al No’hma, arriva la musica di Kareyce Fotso

Mercoledì 20 e giovedì 21 novembre alle ore 21 la cantante camerunese Kareyce Fotso

aprirà la rassegna Armonie e Suoni. “Inauguriamo una delle rassegne più amate dal nostro pubblico con una artista che è stata capace di costruire un interessante dialogo tra generi musicali differenti e che si distingue per una energia scenica di grande coinvolgimento” spiega Livia Pomodoro che firma il suo diciassettesimo palinsesto teatrale. Nel corso delle stagioni, Armonie e Suoni ha proposto un itinerario sonoro caratterizzato da una interessante molteplicità di linguaggi ed esperienze, cogliendo quanto c’è di originale e trasversale sulla scena mondiale. “La programmazione di Armonie e Suoni si estende oltre i generi e gli artisti più rappresentati, con uno sguardo sempre attento alla sperimentazione che da sempre contraddistingue la linea artistica del Teatro” – sottolinea Livia Pomodoro. Kareyce Fotso è cresciuta in un ambiente multiculturale in Camerun e ha seguito inizialmente studi in biochimica per poi proseguire con la passione per la musica. La sua carriera artistica è iniziata nei cabaret di Yaoundé come corista del gruppo Korongo Jam, con cui ha ottenuto visibilità internazionale. Oltre alla musica, si è distinta come attrice teatrale; ha lavorato anche in campo audiovisivo. Nel 2019 ha pubblicato il suo primo album “Mulato” e ha collaborato con il musicista e produttore François Kokelaere per creare uno spettacolo personale che esprime la varietà

della sua arte. Ha raggiunto il successo internazionale partecipando a concorsi e vincendo

riconoscimenti. Oltre alla musica, Kareyce Fotso è impegnata in attività umanitarie, attraverso la sua associazione “La Case des Arts” e il progetto “Un Sourire”, dedicato all’aiuto e al sostegno delle persone vulnerabili.

Sul palcoscenico di via Orcagna si esibisce con una formazione che vede Serge Bienvenue

Mukong alla batteria, Pitt Cedric Huseyn alla chitarra e Beaugelin Joseph Tamdjo Tala al

basso. Le serate del 20 e del 21 novembre saranno trasmesse in streaming sui canali del teatro. L’ingresso è gratuito previa prenotazione obbligatoria.

Per informazioni consultare il sito www.nohma.org oppure scrivere a: nohma@nohma.it