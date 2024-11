Incendio in un palazzo in zona Maciachini a Milano

Incendio in un palazzo di via Belinzaghi, in zona Maciachini a Milano, questo pomeriggio. I vigili del fuoco sono intervenuti con 5 squadre per domare le fiamme, partite da un sottotetto. Non ci sono feriti. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’incendio è si è sviluppato dal sottotetto di un appartamento. La proprietaria in quel momento non era in casa. Il palazzo non è stato evacuato.