Giornalismo, a Cristina Giudici il Premio Vergani 2024

Presso la sede dell’Istituto dei cieci di via Vivaio a Milano si è tenuta stamani la premiazione del Premio Vergani 2024. Si tratta del premio promosso dal Gruppo Cronisti Lombardi con il patrocinio di Fsni e Ordine dei Giornalisti. La giuria, composta, tra l’altro, da direttori di diverse testate ha voluto premiare il lavoro di Cristina Giudici che per Il Foglio ha raccontato la storia di una ragazza, nazionale di calcio afghana, scappata in Europa per fuggire ai talebani. Il Premio è diviso in diverse categorie e sono stati premiati anche Giuseppe Borello (Rai3) con un’inchiesta sul business del biogas in provincia di Cremona uscita su ‘Petrolio’ per la sezione Tv mentre per il web è stata premiata Stefania Prandi (IrpiMedia), per un articolo sulle madri braccianti immigrate dall’Est Europa.

Stefano Porta, con uno scatto sull’inondazione del Seveso a Milano è stato premiato per la sezione fotografia mentre per la Sezione Esteri è stato riconosciuto il lavoro di Giuseppe Ciulla (Rai 3) per un servizio in diretta sul salvataggio dei migranti dalla Tunisia uscito su ‘La Torre e il Cavallo’.