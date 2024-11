Incendio in un capannone, forte odore di bruciato nella zona nord di Milano

Incendio in un capannone in via Lisiade Paroni, in zona Bovisa a Milano. Le fiamme sono divampate ieri sera, per cause in fase di accertamento, e hanno coinvolto anche uno stabile di due piani. I vigili del fuoco sono al lavoro da ieri sera alle 21.30, supportati da diversi mezzi. Dieci persone sono state evacuate. Nessuno è stato portato in ospedale. I pompieri informano che le operazioni di messa in sicurezza e spegnimento del fuoco si protrarranno per diverse ore. In tutta la zona nord di Milano, fino a piazzale Maciachini, si sente un forte odore di bruciato.