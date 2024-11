Un’altra vetrina di una libreria milanese svuotata da una misteriosa donatrice

“Oggi abbiamo ricevuto una visita inaspettata e bellissima. Una donatrice milanese, che desidera rimanere anonima, ha scelto di svuotare la nostra vetrina che era interamente dedicata ad albi e libri per l’iniziativa Io leggo perchè”. Lo scrive sui social la Libreria “Punta alla luna” di corso Lodi a Milano. Proprio come era successo alla libreria Hoepli in centro a Milano, una lettrice ha svuotato un’altra vetrina. Dopo quel caso che aveva fatto notizia, altri clienti avevano comprato libri in grandi quantità in altre librerie cittadine.

A questo nuovo fenomeno è stata dedicata anche una pagina Instagram dal titolo “Svuota la vetrina“. “Spero che tantissime persone decidano di imitare il misterioso cliente della Hoepli. Spero che i gruppi di lettura svuotino le vetrine della propria libreria di riferimento, che le imprese facciano beneficenza comprando libri per l’infanzia e regalandoli agli asili, che vip, influencer e celebrity si accapiglino per svuotare le vetrine immortalandosi fra cataste di libri. Fantastico di girare per le città del mondo e vedere le vetrine delle librerie tutte vuote. E sogno persino che qualcuno decida di surclassare il cliente della Hoepli e inizi a svuotare anche gli scaffali” scrive la promotrice della pagina.

Ora è toccato alla Libreria Punta alla Luna. Con un ulteriore messaggio positivo: la cliente ha donato i libri al progetto “Io leggo perchè” per sostenere le biblioteche scolastiche. “In accordo con la donatrice – spiegano i librai sui social – abbiamo deciso che i libri andranno in dono alle scuole gemellate qui, suddividendoli in particolare tra quelle che più si sono mostrate propositive nel loro credere strenuamente nel potere dei libri e della lettura e che senz’altro si meritano un premio. Ci auguriamo che tante, tantissime vetrine di librerie verranno svuotate in questo modo sorprendente e meraviglioso come oggi è capitato a noi”.