Venerdì a Milano il funerale di Licia Pinelli

Si terrà venerdì alle 14.30 presso la casa funeraria San Siro in via Corelli la cerimonia funebre per Licia Rognini, la vedova dell’anarchico Pino Pinelli morta ieri a Milano all’età di 96 anni. E’ quanto hanno deciso le figlie Claudia e Silvia, che hanno preferito non accettare l’offerta del Comune di Milano di celebrare i funerali alla Casa della Memoria.

Licia Pinelli era nata nel 1928 a Senigallia (Ancona) ma si era trasferita quando aveva due anni a Milano dove ha sempre vissuto. Da quasi 60 anni alla ricerca della verità sulla morte di suo marito, Licia Pinelli era stata nominata nel 2015 commendatore al Merito della Repubblica da parte del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che nel 2009, in occasione della Giornata della memoria delle vittime del terrorismo, la invitò al Quirinale con Gemma Capra, vedova del commissario Luigi Calabresi.