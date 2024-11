Ladri di cantine, due arresti in Brianza

I carabinieri di Lissone (Mb), in collaborazione la sezione radiomobile della compagnia di Desio, hanno arrestato in flagranza di reato due romeni, in Italia senza fissa dimora, accusati di furto in abitazione in concorso e di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. Passate da poco le 3 di domenica, alla centrale operativa della dei carabinieri è giunta una richiesta di intervento da parte di un cittadino, il quale ha segnalato chea Lissone, in una zona vicino a viale Valassina, al piano terra di un condominio, presso le cantine dello stabile, era in corso un furto.

Giunti sul posto, i militari hanno constatato che le porte di tutte le 12 cantine presenti erano state forzate con la stessa modalità. E proprio durante il sopralluogo i carabinieri hanno sorpreso due uomini, un 33enne e un 28enne nascosti in un’intercapedine.

I due al momento del controllo indossavano dei guanti da lavoro ed avevano la

disponibilità di arnesi utili all’effrazione di porte e serrature, come un trapano estrattore per chiodi, dei cacciaviti, una chiave inglese ed una torcia. A seguito della perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di un portafoglio da donna e di una collana. A poca distanza, nel corsello delle autorimesse, sono state, infine, trovate due grosse valigie, contenenti indumenti e generi alimentari risultati provento di furto ai danni delle cantine condominiali. Gli stessi sono stati riconosciuti dai proprietari, ai quali sono stati restituiti.

I due uomini sono stati arrestati per il reato di furto in abitazione e gli attrezzi in loro possesso sono stati sottoposti a sequestro.