“125 Anni di Milan”, inaugurata mostra fotografica lungo via Dante

AC Milan ha inaugurato ufficialmente ieri un’esclusiva mostra fotografica en plein air lungo Via Dante, iconica via nel cuore di Milano, dove sorgono anche il Flagship Store rossonero e il concept store la Bottega del Diavolo. Intitolata “125 Anni di Milan” e patrocinata dal Comune di Milano, la mostra ospita 30 foto tratte dall’esclusivo libro realizzato in collaborazione con Assouline, casa editrice dedicata al luxury e alla cultura, per raccontare il Milan in modo inedito, catturando l’essenza di un Club innovativo e senza tempo, tra immagini d’archivio e scatti originali.

La mostra, che rimarrà visitabile fino a lunedì 2 dicembre, è una delle iniziative principali nel calendario delle celebrazioni del Club per i 125 anni dalla sua fondazione. Si tratta di un anniversario storico e un’occasione importante per riaffermare con forza l’impegno del Milan verso i suoi tifosi, la comunità e la città di Milano. L’inaugurazione della mostra è avvenuta ieri sera con un evento tenutosi al Flagship Store del Milan in Via Dante, dove numerose personalità del Club, tra cui il Presidente Paolo Scaroni, il tecnico Paulo Fonseca, il difensore Matteo Gabbia e la legend Mauro Tassotti, hanno parlato del significato del rapporto che lega il Milan alla città di Milano, rappresentata dall’Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche giovanili Martina Riva.

La mostra “125 Anni di Milan” è un’ulteriore testimonianza dell’impegno del Club rossonero verso il patrimonio culturale e turistico di Milano. Grazie a varie iniziative, il Club contribuisce infatti attivamente al turismo cittadino, attraverso la creazione di esperienze uniche all’incrocio tra sport e altri settori. Dai match casalinghi allo stadio San Siro e le esclusive offerte di hospitality come la Front Row Experience, fino ai punti fisici come Casa Milan e il nuovo Flagship Store, AC Milan continua ad arricchire il fascino della città e a offrire esperienze indimenticabili per i suoi visitatori.