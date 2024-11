La Music Week torna a Milano con la sua ottava edizione

Per il terzo anno consecutivo la Direzione Artistica è affidata a Nur Al Habash, affiancata dal cantautore e produttore milanese Venerus, uno dei nomi più interessanti della scena contemporanea.

“Concerti, interviste, incontri con gli artisti e i musicisti: la città è pronta ad accogliere una nuova Milano Music Week – ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala -. Sono certo che anche quest’anno la qualità dei momenti di approfondimento e di condivisione proposti sarà all’altezza delle attese del pubblico. Ciò che lega Milano alla musica e alla sua industria è un rapporto profondo, un legame che gli appuntamenti in programma per la Music Week contribuiranno a rinsaldare e rinnovare”.

“La Milano Music Week è molto più di un semplice appuntamento annuale: è un momento in cui la nostra città si trasforma in un palcoscenico vibrante e inclusivo, riunendo artisti, professionisti e appassionati da tutta Italia e non solo – afferma l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi -. Un ringraziamento a tutti i partner e ai collaboratori che rendono possibile questa manifestazione, che ingaggia tutta la filiera produttiva dello spettacolo musicale e offre a Milano un’esperienza coinvolgente, abbracciando tutti gli aspetti dell’universo musicale”.

Il distretto principale di questa edizione sarà nel centro della città di Milano. La manifestazione avrà come headquarter il Castello Sforzesco dove dal martedì al venerdì si svolgeranno soprattutto i panel sul music business e le interviste con gli artisti. Anche i due Dazi dell’Arco della Pace ospiteranno una parte importante della programmazione: il Dazio di Ponente sarà attivo da martedì a domenica, con panel, workshop, incontri con gli artisti ed eventi principalmente diurni, mentre il Dazio di Levante sarà dedicato ai party serali. Tra le principali location coinvolte nel programma ufficiale della Milano Music Week saranno presenti anche: Triennale Milano, Biblioteca di Parco Sempione e Acquario Civico di Parco Sempione. Quest’anno sono già stati confermati più di 300 eventi in tutta la città, dei quali oltre 70 organizzati direttamente dalla Milano Music Week. Milano Music Week ospiterà in Triennale Milano la presentazione, curata da PDU, del nuovo album d’inediti di Mina, in uscita il 22 novembre. Anche quest’anno saranno molti gli artisti coinvolti nel programma ufficiale per talk, showcase e djset: Gaia e La rappresentante di lista saranno protagonisti di due interviste al Castello Sforzesco, Negramaro a Triennale Milano raccontano in anteprima l’album “Free Love” in uscita il 22 novembre, NAYT presenterà live il nuovo album “Lettera Q”, Jolly Mare si esibirà all’interno della serata Le Cannibale al Dazio di Levante, Pop X farà un live speciale al Castello Sforzesco, Angelo Trabace suonerà Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou, Selton, Eugenio in via di gioia e Queen of Saba si confrontano su musica, politica e attivismo, e poi Nitro, Mv Killa, Lele Blade, Coco, Post Nebbia, Fenoaltea e tanti altri. Il filo conduttore di questa edizione, “Il futuro è già qui”, sottolinea come la musica e l’industria creativa stiano vivendo un momento di profonda trasformazione e che il futuro appartiene a chi sa innovare e osare. Dall’intelligenza artificiale che supporta la produzione musicale alla crescente integrazione di esperienze virtuali, la Milano Music Week esplorerà come le nuove tecnologie stiano già plasmando la musica. Verranno presentati dati e ricerche di mercato inediti e ci saranno degli approfondimenti sul ruolo unico di Milano come città culturale e sul ruolo della musica italiana all’estero.

La direzione artistica e i promotori hanno organizzato, infatti, una ricca serie di panel rivolti non solo agli addetti ai lavori ma a tutti coloro che amano la musica e vogliono conoscere i suoi meccanismi più da vicino. La settimana si apre lunedì a Triennale Milano con il keynote dell’edizione che riunisce i promotori dell’edizione – Bruno Sconocchia (AssoConcerti), Carlo Parodi (Assomusica), Enzo Mazza (FIMI), Andrea Micciché (Nuovo IMAIE), Paolo Franchini (SIAE) – Gianmarco Mazzi, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura, l’Assessore alla Cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, la direttrice artistica Nur Al Habash, Federica Tremolada e General Manager Europe di Spotify analizzando dei dati inediti sull’impatto della musica italiana all’estero.