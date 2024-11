Sala, la vittoria di Trump è rischiosa a livello internazionale

In un post sulle sua pagine social il sindaco di Milano Beppe Sala commenta la vittoria di Trump negli Stati Uniti e l’effetto che le sue politiche avranno inevitabilmente anche sull’Unione europea e sull’Italia. “Bisogna attuare da subito, entro i prossimi quattro anni, le indicazioni del Rapporto che Mario Draghi ha consegnato e illustrato ai vertici Ue” scrive Sala. “Sicurezza unica europea, spazio fiscale unico, transizione e produzione verso la sostenibilità, il continente come acquirente energetico unico – prosegue -. Sono le linee guida per mantenere lo stile di vita europeo che tutto il mondo ammira. Questa è la via, non quella di dare più autonomia a 20 Regioni italiane”. La vittoria di Trump alle presidenziali americane secondo il sindaco infatti non è una scelta elettorale “neutra e non reazionaria per la vita interna degli Usa, ma soprattutto è rischiosa a livello internazionale. I rapporti con Putin, l’assedio a Capitol Hill non possono essere dimenticati. I programmi di Trump per i prossimi 4 anni sono addirittura più cupi”. “La pressione sull’Europa, definita ‘luogo terribile’ soltanto due giorni fa, si avvertirà fatalmente – conclude -. È ora che l’Europa realizzi che è finita un’era: quella di un continente che non è unito e che confida su ciò che avviene oltreoceano”.