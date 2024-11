Zaia “Accordo con GdF nell’interesse del settore della pesca”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Un grande accordo con la Guardia di finanza, una collaborazione necessaria affinché tutti i fondi comunitari abbiano la giusta definizione e destinazione, nell’interesse degli operatori del settore della pesca”. Ad annunciare l’intesa è oggi il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia a Venezia. “Questa firma permette di suggellare un percorso trasparente a beneficio degli operatori – ha proseguito Zaia – affinché i fondi comunitari in Veneto possano dirsi ben investiti. Non è una cosa da poco: la nostra Regione li utilizza e chiede di utilizzare anche quello che gli altri non riescono a investire. I fondi comunitari fanno la differenza”. Zaia ha sottolineato che l’accordo riguarda 656 imbarcazioni del Veneto, 6737 imprese con quasi 8000 occupati, per 14mila tonnellate di pesce pescato ogni anno in Veneto.

