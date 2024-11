Capotreno accoltellato, oggi sciopero dei treni

Sciopero con fasce di garanzia per Trenord oggi dalle 9.01 alle 16.59 a seguito dell’accoltellamento di un capotreno in servizio alla stazione di Genova Rivarolo. E’ quanto annuncia l’azienda regionale ferroviaria. Anche i treni regionali e suburbani e il servizio aeroportuale in Lombardia potranno subire cancellazioni e variazioni di percorso. Le fasce di garanzia, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, non sono coinvolte dallo sciopero. Come sempre in questi casi saranno in servizio i treni che partono prima delle 9 e arrivano a destinazione entro le 10.