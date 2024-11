La scarpetta si trasforma in un gesto gourmet con Barilla Al Bronzo

MILANO (ITALPRESS) -Il 68% degli italiani ama gustare ogni boccone senza lasciare nulla nel piatto. E’ quanto emerge dall’indagine condotta da YouGov e commissionata da Barilla. Nonostante ciò, molti si sentono inibiti dal galateo: tra coloro che adorano la scarpetta e la fanno in contesti informali, il 60% si autocensura quando va nei ristoranti. In questo contesto si inserisce la pasta Barilla Al Bronzo, che grazie alla sua esclusiva texture ruvida cattura perfettamente ogni condimento, permettendo finalmente di godere del sugo fino all’ultimo boccone. Nella nuova campagna, Barilla Al Bronzo è dunque “la pasta che fa la Scarpetta” celebrando il rituale della tradizione italiana in ogni occasione, a casa come al ristorante, rendendo un gesto informale adatto anche ai contesti più esclusivi e raffinati.

