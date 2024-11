Ciclista investita e uccisa da un camion in Brianza

Una donna di 63 anni è stata investita e uccisa da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta questa mattina a Seregno (Mb). L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 in via Galileo Galilei. Sul posto i soccorritori del 118, ma purtroppo per la donna non c’era più niente da fare. La dinamica dell’incidente mortale è tuttora al vaglio della Polizia Locale.