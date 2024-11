Operai intossicati al polo logistico Notino di Telgate

Maxi intossicazione questa mattina a Telgate (BG), al polo logistico Notino. Coinvolte 52 persone che si trovavano in azienda, rimaste intossicate a causa di liquami sparsi in campi agricoli vicini al polo logistico. Sul posto il 118 che ha valutato 52 persone, come riferisce l’agenzia Areu. 16 pazienti sono stati portati in ospedale in codice verde o giallo con sintomi da intossicazione, negli ospedali di Seriate, Chiari, Ponte San Pietro e Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sono intervenuti un automedica, auto infermieristica, 7 ambulanze, 4 furgoni di supporto per il trasporto dei pazienti, vigili del fuoco, forze dell’ordine e tecnici di Ats.