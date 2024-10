Palazzo Lombardia, presentata la 42esima “Sport, Movies and Tv” FICTS Fest

Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sottosegretario alla Presidenza con delega allo Sport e Giovani Federica Picchi, il presidente di Coni Lombardia Marco Riva, il responsabile comunicazione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina Andrea Monti e l’organizzatore, Prof. Franco Ascani presidente FICTS (Federation Internationale Cinema Television Sportifs) e membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico del CIO. “E’ per noi un motivo d’orgoglio – ha sottolineato il governatore della Lombardia Fontana – ospitare nella nostra sede, anche quest’anno, un appuntamento così importante e di levatura internazionale come ‘Sport Movies & Tv’. Questo è un modo e un modello vincente per promuovere lo sport attraverso le immagini il che è sicuramente qualcosa di particolarmente affascinante”. All’incontro con la stampa erano presenti anche due ospiti d’eccezione, Javier Zanetti (vicepresidente dell’Inter) e Fabio Capello (allenatore e opinionista sportivo) premiati dal presidente Ascani per i loro meriti acquisiti durante prestigiosi anni di carriera con una speciale targa Ficts. Il Festival – con la partecipazione di 130 Nazioni – vanta la collaborazione di Regione Lombardia e di Fondazione Milano Cortina 2026 e si inserisce nell’ambito dell’Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026, programma multidisciplinare, plurale e diffuso per promuovere i valori Olimpici e Paralimpici attraverso la cultura, il patrimonio e lo sport. “Sono più di 100 i Paesi che partecipano a questo evento. Il connubio sport, cinema e tv – ha evidenziato il sottosegretario Picchi – riesce ad andare oltre l’agonismo e a dare anche voce a tutti quei valori che lo sport insegna: il valore della preparazione, il sacrificio, la lealtà”. ‘Sport Movies & Tv 2024′ in 5 giorni ospita anche una interessante mostra, allestita negli spazi del foyer del Nucleo 3 di Palazzo Lombardia, un corso di formazione per giornalisti dedicato a ‘Immagine sportiva: regole e deontologia professionale’, il Paralympic International Movies & Tv Fest, incontri con campioni Olimpici, Paralimpici, sportivi e registi, premiazioni di ospiti nazionali ed internazionali. “Ringrazio il presidente Fontana e Regione Lombardia – ha detto il prof Ascani – che in questa edizione ha deciso non solo di ospitare la nostra rassegna ma di collaborare attivamente alla sua realizzazione. E’ un prezioso attestato di stima che certamente sapremo trasferire alle delegazioni e agli ospiti internazionali che si avvicenderanno nei giorni in cui si svolge il Festival”.

Il programma completo è disponibile sul sito https://www.sportmoviestv.net/