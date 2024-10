Maxi sequestro di articoli per Halloween in Brianza

Maxi sequestro di oltre 100 mila giocattoli e articoli non a norma per la festa di Halloween in Brianza. La Guardia di Finanza di Monza ha eseguito un controllo presso un maxi emporio di Vimercate, trovando sugli scaffali oltre 69mila prodotti tra giocattoli, maschere, vestiti, cerchietti, adesivi e kit per comporre collane per la festa di Halloween, risultati privi della marchiatura “CE” . Presso lo stesso esercizio commerciale le Fiamme Gialle hanno trovato e sequestrato oltre 33.000 dispositivi medici e materiale elettrico di vario tipo non conformi alla normativa Europea. In un intervento presso un ulteriore maxi emporio di Bernareggio, hanno sequestrato altri 2.400 articoli per la festa di Halloween privi del marchio “CE”. I titolari sono stati sanzionati. I numerosi giocattoli e accessori sequestrati, se immessi sul mercato, avrebbero cagionato un concreto pericolo per la salute e l’incolumità dei potenziali acquirenti, per lo più adolescenti.