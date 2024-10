Incendio in un’area sosta a Milano Fiori, 23 auto bruciate

Intervento del vigili del fuoco la notte scorsa per un rogo scoppiato in un'area sosta nel comprensorio Milano Fiori. I pompieri hanno lavorato 4 ore per domare le fiamme. Coinvolte 23 auto e un furgone. Accertamenti in corso sulle cause dell'incendio.