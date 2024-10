Fontana: “Mai chiesto informazioni a Pazzali”

“Pazzali faceva il mio nome? Questo non lo so proprio, non mai chiesto informazioni, non le ho mai avute e non mi sembravano assolutamente utili. Ma anche se avessi avuto queste informazioni cosa ne potevo fare, cosa potevo fare di eventuali dossier? Non mi è neanche mai venuto in mente che si potesse andare in quella direzione, non è una cosa che sinceramente mi aveva interessato”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, in merito al fatto che Enrico Pazzali abbia fatto il suo nome come richiedente informazioni riservate.

Per quanto riguarda la questione relativa all’autosospensione di Enrico Pazzali dal suo ruolo di presidente della Fondazione Fiera Milano, “sono in contatto costante con il sindaco Sala – ha spiegato -, stiamo monitorando la situazione e ci confrontiamo tutti i giorni per capire quale sia la scelta migliore che comunque deve essere presa dal consiglio”. E comunque “si tratta di una Fondazione, e una Fondazione ha una sua autonomia assoluta prevista dalla legge. Noi abbiamo un potere di controllo limitatamente al rispetto della loro attività, limitatamente alla possibilità di svolgere quelli che sono i compiti previsti dallo statuto. In questo caso – ha concluso – credo che sia una scelta che verrà affidata al consiglio della Fondazione”.