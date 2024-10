Marzio Mian, giornalista e scrittore, autore di numerosi reportage in diversi Paesi del mondo,nel libro “Volga Blues. Viaggio nel cuore della Russia“, pubblicato da Feltrinelli Gramma, racconta un’esperienza unica: un lungo viaggio in Russia.

Vista da Occidente, la Russia è oggi una terra lontana, misteriosa, ostile. Dall’invasione dell’Ucraina sembra sprofondata in un buio ancora più fitto che ai tempi più bui dell’Unione Sovietica, come un pianeta a sé stante, un mondo reso lontano e inaccessibile dalla guerra. Marzio Mian è tuttavia riuscito a viaggiare per seimila chilometri nella pancia, nel cuore e nell’anima della Russia, lungo il fiume Volga, e ora racconta la sua esperienza.

Ascolta l’intervista a Marzio Mian