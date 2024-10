MILANO (ITALPRESS) – A Milano, “dobbiamo avere il candidato sindaco nel più breve tempo possibile, non so quale sarà questo nome, ci confronteremo, dobbiamo avere un nome forte perché dobbiamo liberare Milano”. Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine di un evento organizzato dal centrodestra al Pirellone in occasione dei due anni del governo Meloni.(ITALPRESS).

