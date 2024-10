Italpress Awards, Castelli “Importante collaborazione con Usa”

WASHINGTON (ITALPRESS) – “La comunità italo-americana e la Niaf si sono dimostrati molto generose nei confronti di quei territori che nel 2016 furono devastati da quattro scosse sismiche che hanno portato a un danneggiamento per più di 28 miliardi di euro. Siamo qui per ringraziarvi e per testimoniare come le possibilità di rilancio e sviluppo dei nostri territori passano ancora da collaborazioni che ogni anno cerchiamo di rilanciare”. A dirlo è il commissario straordinario sisma 2016 Guido Castelli in occasione della seconda edizione degli Italpress Awards in corso a Washington DC.

