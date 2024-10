Festa Cinema, il premio del pubblico FS a “Reading Lolita in Tehran”

ROMA (ITALPRESS) – “Reading Lolita in Tehran”, firmato dal regista Eran Riklis e tratto dal best seller del 2003 di Azar Nafisi, è il film vincitore del “Premio del Pubblico FS”, assegnato oggi alla Festa del Cinema di Roma. La pellicola è stata la più votata dagli spettatori tra 18 film in gara al Concorso “Progressive Cinema”. A consegnare il riconoscimento, nel corso della cerimonia di premiazione ufficiale all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, sono stati il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Chief Corporate Affairs e Communication Officer del Gruppo FS, Giuseppe Inchingolo. “È per noi del Gruppo FS un grande piacere essere presenti su questo palco e consegnare il Premio del Pubblico FS al miglior film del Concorso Progressive Cinema votato dagli spettatori. – ha affermato Giuseppe Inchingolo – Anche quest’anno abbiamo rinnovato il sostegno alla Festa del Cinema, confermando il nostro impegno nei riguardi di tutte quelle iniziative che contribuiscono a portare un valore aggiunto al Paese”.

