ROMA (ITALPRESS) – Silvia Cassano, direttore risorse umane e organizzazione di Vodafone Italia ha ritirato il premio “Ceo For Life”. Vodafone è stata premiata nell’ambito della tavola rotonda dedicata all’innovazione, dal titolo “Task Force Nazionale sulla Cyber Security e Telco Sostenibilità”. Il riconoscimento è legato alla Vodafone Chair Cybersecurity and Digital Transformation, avviata nel novembre 2023 in collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli.

f07/sat/gsl/fsc