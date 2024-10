Monza, maxi sequestro di droga e giocattoli

La guardia di finanza di Monza ha eseguito controlli presso due operatori commerciali di Villasanta e Concorezzo, trovando esposti per la vendita al pubblico e stoccati nei magazzini, circa 59 mila giocattoli (peluche, bambole, cerchietti, trombette, portachiavi, adesivi lucidi, penne, perline colorate) privi della marchiatura “CE”.

Gli articoli in commercio, per un valore complessivo di oltre 140 mila euro, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ed i legali rappresentanti delle due imprese, insieme ad un importatore del Lazio, sono stati segnalati alle competenti Camere di Commercio per l’applicazione di sanzioni amministrative..

Nell’ambito della stessa operazione, i militari del Gruppo di Monza hanno arrestato un cittadino d’origini marocchine, trovato in possesso di oltre 68 chili di hashish.

In particolare, le Fiamme Gialle hanno intercettato un furgone condotto da un 48enne ed insospettiti dall’atteggiamento alla guida del conducente, hanno proceduto all’ispezione del veicolo, trovando nascosta in tre sacchi di cellophane la sostanza stupefacente, confezionata in incarti dei noti dolciumi “Kinder maxi”, “Kitkat”, “Mars” e “Snickers”.

I Finanzieri monzesi hanno quindi sottoposto a sequestro l’ingente quantitativo di hashish che, se fosse giunto sul mercato, avrebbe potuto fruttare oltre 700 mila euro e hanno arrestato il 48enne, con precedenti penali specificiper traffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente.