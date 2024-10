Maxi incidente in autostrada sulla A4 stamattina verso le 6 tra Dalmine, Capriate e San Gervasio in direzione di Milano. Coinvolti numerosi veicoli. Sul posto i soccorritori e le forze dell’ordine. Il 118 riferisce che sono state valutate 30 persone. Tre sono state portate in ospedale in codice giallo. Sul posto 4 ambulanze, l’automedica, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Inevitabili le ripercussioni sul traffico in direzione di Milano.