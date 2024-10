In piazza la “Zuppa della Bontà” a sostegno di Progetto Arca

Torna l’appuntamento con La zuppa della Bontà, l’evento di piazza di Progetto Arca, giunto alla decima edizione e nato con il duplice obiettivo di sensibilizzare i cittadini sul tema delle persone senza dimora e di raccogliere fondi – attraverso la distribuzione di confezioni di zuppa da cucinare a casa – per garantire pasti caldi in strada durante il periodo invernale.

Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre i volontari di Progetto Arca sono presenti dalle ore 10.30 alle 19 in nove città, tra cui Milano e Monza.

Sul sito http://www.progettoarca.org è presente l’elenco delle piazze di ogni città.

A Milano, nei tre giorni, i volontari sono presenti in via Dante, piazza Oberdan, piazza San Carlo, corso Garibaldi, piazza Argentina (solo sabato e domenica) e piazza Wagner (solo venerdì). Nei pressi dei gazebo utilizzati per la distribuzione delle zuppe si possono trovare tre versioni diverse della zuppa della Bontà, tutte bio (zuppa della salute, zuppa della tradizione, zuppa di farro e lenticchie). Le confezioni, realizzate grazie alla collaborazione con la cooperativa di commercio equo e solidale Chico Mendes Altromercato, vengono distribuite a fronte di una donazione minima di 5 euro per una confezione.

“Rinnoviamo da dieci anni il nostro evento nelle piazze italiane scegliendo come alimento la zuppa sia per il forte valore della tradizione che rappresenta sia per il suo importante apporto nutrizionale” spiega Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca. “Chi vive in strada non ha la possibilità di consumare un pasto nutriente e caldo, per questo siamo presenti ogni sera con le Cucine mobili, che assicurano un appuntamento quotidiano con il cibo sano, cucinato e completo. Grazie a tutti i volontari e alle associazioni partner nelle varie città che rendono possibile l’evento ma anche la preziosa attività di ogni giorno dedicata ai più fragili”.