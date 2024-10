A Milano arrestata una banda che derubava gli anziani

Un 37enne rumeno è stato arrestato e tre suoi complici (due uomini di 32 e 34 anni e una donna di 36), anche loro rumeni, sono stati indagati in stato di libertà per furto aggravato dopo aver derubato un’anziano all’uscita di del supermercato di via Cena. Il gruppo era già stato notato dagli agenti durante un servizio per il contrasto dei reati predatori, in via San Michele del Carso, due di loro stavano seguendo un cittadino anziano, intento a rincasare dopo aver fatto la spesa, nel tentativo di poterlo derubare. Poco dopo, si sono allontanati a bordo di un’auto dove all’interno vi erano ad attenderli gli altri due del gruppo. Giunti in via Cena, il 34enne e il 37enne sono entrati all’interno del supermercato mentre i due complici sono rimasti in auto facendo da ‘palo’. Giunti in prossimità delle casse, i due hanno individuato la vittima, un cittadino italiano di 85 anni e lo hanno seguito all’uscita, in particolare il 37enne, senza farsi notare, lo ha avvicinato per poi sottrargli il portafogli in cui c’erano 300 euro in contanti, carte di credito e documenti personali. I poliziotti, che hanno assistito alla scena, hanno dapprima fermato il 37enne e contestualmente hanno bloccato il complice all’interno del supermercato e fermato il 32enne e la 36enne rimasti all’interno dell’auto.