Voli dirottati e cancellati, domenica di passione negli aeroporti lombardi

Voli cancellati, in ritardo e dirottati: è stato un pomeriggio di passione quello di ieri negli aeroporti della Lombardia e anche di Liguria e Piemonte, a causa di un guasto al sistema operativo della gestione dei dati della sala radar di Enav a Milano, che gestisce il traffico nel Nord Ovest. Dall’Ente nazionale assistenza al volo, hanno fatto sapere che subito si è passati al sistema secondario, che però per normativa europea non può funzionare al 100% ma solo al 35. Questo ha creato il blocco. E anche se in mezz’ora il problema è rientrato, le conseguenze si sono sentite a lungo negli aeroporti di milanesi di Linate e Malpensa, ma anche Orio al Serio, Torino Caselle e Genova.

Ita ha avvisato anche sui social gli utenti delle “forti ripercussioni sull’operativita”. I voli in partenza sono rimasti a terra. Più problematico è stato il problema dei voli in arrivo. Un volo di Wizzair in arrivo da Tirana a Orio al Serio è atterrato a Bologna. Un volo Ryanair da Amburgo invece di atterrare in Itali si è fermato a Memmingen, cento chilometri da Monaco di Baviera. E ancora un volo da Castellon de la Playa ha fatto tappa in Francia a Marsiglia. Altri voli sono stati dirottati a Venezia, Trieste, Roma.

Oltre a ritardi e voli dirottati molte sono state anche le cancellazioni.