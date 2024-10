Violentata in zona corso Como a Milano, identificato l’aggressore

Violentata in auto da un ragazzo che avrebbe dovuto accompagnarla a casa: è quanto ha riferito una ragazza di 20 anni, soccorsa intorno alla cinque di domenica mattina in strada in via D’Azeglio all’angolo con via de Tocqueville a Milano, nella zona della movida di corso Como. Il presunto responsabile della violenza è stato identificato.

La ragazza, soccorsa in via Tocqueville angolo via D’Azeglio, ha infatti riferito agli agenti della polizia di essere stata in compagnia di un amico originario del Mali, con il quale avrebbe trascorso la serata e si sarebbe poi accordata per essere riaccompagnata a casa in auto, dove successivamente sarebbero avvenuti gli abusi. Oltre al nome, la 20enne ha fornito agli investigatori anche il numero di telefono e il ragazzo è stato identificato, ma non ancora sentito. La ragazza è stata portata con traumi diffusi sul corpo alla clinica Mangiagalli, che è specializzata nei casi di violenza sessuale. Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile di Milano che stanno visionando le telecamere della zona.