Tremilaseicento atleti al via alla “Valtellina Wine Trail”

L’assessore a Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, e il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e giovani, Federica Picchi, hanno presentato oggi in Regione ‘Valtellina Wine Trail’, una delle manifestazioni podistiche più famose e partecipate nel panorama delle corse off road. Tremilaseicento gli atleti, dei quali circa 500 stranieri, provenienti da 51 nazioni. L’appuntamento è sabato 9 novembre. Alla presentazione sono intervenuti anche Marco Scaramellini, sindaco di Sondrio, e Elio Moretti, presidente del Cda di APF, Azienda di Promozione e Formazione di Sondrio.

Giunto all’ 11° edizione, l’evento coinvolge l’intero territorio in quella che non è solo una festa dello sport, ma anche una celebrazione dell’enogastronomia locale. Con una storia che affonda le radici proprio su quei terrazzamenti dove viene prodotto il prezioso rosso di Valtellina. Vino invecchiato tra le botti delle cantine che i concorrenti delle tre gare in programma -12, 21 e 42 km, con partenze da Tirano, Chiuro e Castione Andevenno – avranno la fortuna di attraversare, fino a raggiungere il tanto atteso traguardo situato in piazza Garibaldi a Sondrio. Il tutto al termine di una cavalcata su e giù tra gli affascinanti filari che dipingono la mezza costa retica. “Grazie a questo evento rappresentativo per la Valtellina, – ha detto Sertori – i nostri territori saranno ancora una volta protagonisti e al centro dell’attenzione. E non solo del mondo sportivo. Infatti, non si parlerà solo di gare, corse e dislivelli, ma anche di vini, prodotti enogastronomici, di terrazzamenti e di tante eccellenze della nostra valle. Con tante edizioni dell’evento, che celebra a tutti gli effetti la passione per il territorio, abbiamo dimostrato di saper coniugare entusiasmo, competenza, professionalità e capacità di accogliere turisti. La giusta vetrina di un ‘sistema’ d’eccellenza, e i paesaggi valtellinesi il palcoscenico perfetto per ospitarla. Complimenti agli organizzatori per lo straordinario lavoro e il successo di questo evento, riconosciuto ampiamente a livello internazionale”. “Il mio pensiero pensando alla Valtellina Wine Trail – ha poi aggiunto l’assessore Sertori – vola alle Olimpiadi invernali del 2026 e quindi alla nostra provincia di Sondrio. Appuntamento che incentiverà sempre più sviluppo economico e attrattività turistica in tutto il territorio lombardo. La macchina organizzativa è già a pieno regime. Ma prima vi aspettiamo in Valtellina sabato 9 novembre, per questo atteso evento che promette, anche quest’anno, un grande spettacolo”.

Ed è proprio all’arrivo che gli atleti troveranno la prima novità: una tensostruttura che ricoprirà l’intera piazza, statua di Garibaldi inclusa. Al suo interno sarà allestito un villaggio expo, ampio e confortevole, con spazio per gli angoli enogastronomici. Una struttura che consentirà di poter riunire sotto lo stesso tetto un ampio numero di persone anche in caso di maltempo.

“Quando lo sport unisce aspetti culturali, sociali, visto che è aperto alla disabilità, con 24 squadre da tutta Italia, e coinvolge le scuole, i bambini più piccoli, insieme alla bellezza del territorio, il successo è immediato – ha detto il sottosegretario Federica Picchi – . Un evento che coniuga la conoscenza di un settore fondamentale della nostra economia, come l’enogastronomia, che tutto il mondo ci invidia e testimonia di apprezzare. Siamo sulla strada giusta, il successo di questa edizione è testimoniato dal raggiungimento del limite massimo degli iscritti in poche ore. Un grande esempio di come far conoscere la Lombardia nei suoi tratti distintivi grazie allo sport”.

Con i suoi 42 km e 1700 metri di dislivello il percorso di gara attraversa gran parte della media costa Retica e ben 10 degli 11 comuni che vengono toccati dalla manifestazione: Tirano, Villa di Tirano, Bianzone, Teglio, Chiuro, Ponte in Valtellina, Tresivio, Montagna in Valtellina e infine Sondrio. Milleduecento invece i corridori nella mezza maratona da 900 metri di dislivello. Questa distanza intermedia, con partenza dal centro sportivo di Chiuro, ricalca la seconda parte del tracciato della 42 km. Tutt’altro versante invece per la Sassella Trail, la più “piccola” delle competizioni, ma non per questo meno affascinante ed impegnativa: 13 km per ben 550 metri di dislivello dove si daranno battaglia 1300 concorrenti su un tracciato nervoso e muscolare.

E che la Valtellina Wine Trail stia diventando una realtà radicata sul territorio lo dimostra un’altra nuova notizia: nell’ambito dell’Education Programme Gen26 di Milano Cortina 2026, è in fase d’avvio un percorso di PCTO – Percorsi per le Competenze trasversali e per l’orientamento – con i ragazzi degli istituti secondari di secondo grado, perché -come sottolineato dal Presidente del comitato organizzatore Simone Bertini: «E’ solo seminando nel mondo scolastico che si potrà preservare e maturare lo spirito sportivo e la voglia di mettersi in gioco». Il segreto del successo è il percorso, unico nel suo genere nel quale ciascun atleta respira la vera essenza della Valtellina in un paesaggio da cartolina. Ma anche tanto impegno e capacità di sapersi rinnovare, aggiungendo poco alla volta un piccolo tassello affinché la manifestazione sia sempre più una festa per tutti. Confermata per il terzo anno consecutivo anche la camminata per le joelette, le speciali carrozzine che consentono anche alle persone con disabilità di vivere a pieno l’atmosfera della VWT. Per loro, un percorso che si snoda tra le vigne partendo da Montagna in Valtellina, per poi raggiungere Ponchiera e terminare nel cuore di Sondrio. Qui saranno ben 24 le formazioni schierate, contro le 15 della scorsa edizione, segnale di numeri In costante crescita.

Valtellina Wine Trail punta anche sui giovani: non a caso, ad aprire e chiudere la settimana di eventi, ci saranno proprio due manifestazioni pensate per i ragazzi: la Student Wine Trail e la Mini Wine Trail. Dopo il felice esordio dello scorso anno, torna alla Tenuta La Gatta di Bianzone (SO) la competizione dedicata agli studenti delle scuole superiori, che aprirà ufficialmente la settimana dedicata alla VWT. Invariate le prove in programma, gara non competitiva da 3 e 5 km oltre a una camminata alla scoperta dei nostri terrazzamenti. Il gran finale sarà invece domenica con la Mini Wine Trail: non più quindi prova infrasettimanale, bensì gara ufficiale di chiusura dell’11ª edizione, facendo così sentire i più piccoli i veri protagonisti di una competizione che sa amalgamare sapientemente sport, enogastronomia e cultura.